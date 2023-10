Marcia indietro di 10 dei 14 sindaci che avevano sottoscritto la propria adesione all’esposto presentato alla Procura e alla Corte dei Conti dal Comitato civico per la Sanità per denunciare le carenze dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. I primi cittadini hanno adesso annunciato di voler ritirare la propria sottoscrizione dal documento. Si tratta dei sindaci di Burgio, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Montallegro, Sambuca di Sicilia, Santo Stefano Quisquina, Villafranca Sicula, Cianciana, Lucca Sicula e Menfi. “Abbiamo aderito – dicono – perché ci era stato detto che si trattava di una richiesta di intervento alla Regione per risolvere i problemi e migliorare i servizi ospedalieri, non di un esposto giudiziario”.