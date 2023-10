Scoperta una discarica abusiva di automezzi abbandonati in un’area di campagna di circa 5 ettari, in contrada “Valle del Lupo, alla periferia dell’abitato di Palma di Montechiaro. Rinvenuti 14 autoveicoli e un’imbarcazione dismessi e altri rifiuti speciali.

L’operazione è stata eseguita dai carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma di Palma di Montechiaro e Licata, con il coordinamento della Procura della Repubblica della città dei Templi.

Ben 17 persone, sono state denunciate, in stato di libertà, per reati ambientali. Tra i denunciati anche i proprietari del terreno. Gli uomini dell’Arma, collaborati dal personale di Arpa di Agrigento, sono entrati in azione nell’ambito di un servizio d’iniziativa in materia ambientale. L’intera area è stata posta sotto sequestro.