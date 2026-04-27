Colpo grosso in un’abitazione di via Acrone, nel centro di Agrigento. Ignoti ladri, dopo aver forzato la porta blindata, sono riusciti ad entrare nell’appartamento di proprietà di una commerciante agrigentina cinquantenne. Il furto è avvenuto nel pomeriggio quando la donna non era in casa.

Una volta dentro i malviventi hanno rovistato dappertutto prima di portare via monili d’oro e gioielli per un valore che è stato quantificato in circa 10 mila euro. A fare la scoperta è stata la commerciante una volta fatto rientro. Avviate le indagini delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

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