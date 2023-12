L’attaccante moldavo Petru Leuca lascia l’Akragas. La Società non ne ha dato ancora ufficialmente notizia, ma pare che il calciatore sia già in partenza domattina. Come ci ha spiegato il ds Cammarata pare si tratti di una scelta consensuale. Già nell’ ultima partita contro il Siracusa non era sembrata chiara la scelta di mister Coppa di non convocare il giocatore. Sarebbero state le scelte tecniche della Società a non essere gradite al bomber che avrebbe deciso, con il benestare della proprietà di rescindere il contratto. Arrivato ad Agrigento lo scorso 16 ottobre, dopo un esordio a Locri in cui aveva rimediato un rosso, Leuca si era messo in mostra, segnando anche un goal nella partita contro l’ Acireale. Acireale che secondo alcuni rumors potrebbe essere interessato all’ attaccante. Già giovedì dopo la partita di mercoledì, che l’ Akragas disputerà fuori casa contro il Portici, è prevista una riunione tra lo staff tecnico e la proprietà per decidere eventuali nuovi ingressi nella rosa biancazzurra.