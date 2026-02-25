La Regione Siciliana dà un mese e mezzo di tempo in più agli operatori economici interessati a partecipare al nuovo bando per il rilancio e la riqualificazione delle Terme di Sciacca. Il dipartimento regionale delle Attività produttive ha pubblicato un decreto che differisce al prossimo 13 aprile alle ore 12 il termine per presentare proposte di partenariato pubblico-privato per un investimento complessivo di 100 milioni di euro, attraverso la formula della finanza di progetto.

L’iniziativa prevede concessione, progettazione, esecuzione dei lavori e gestione dell’intero complesso termale. La decisione della proroga si è resa necessaria dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio scorso (causa C810/24), che ha modificato il quadro normativo di riferimento del project financing.

Gli operatori potranno chiedere chiarimenti sulla procedura, attraverso la piattaforma telematica TuttoGare della Regione Siciliana, fino al prossimo 23 marzo. Coloro che hanno già presentato una propria proposta sulla piattaforma (https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/) hanno la facoltà di presentarne una nuova in sostituzione di quella già inviata.

