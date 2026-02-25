Lascia l’auto sotto casa, parcheggiata in via Colombo, e al momento di riprenderla non la ritrova più. È una Lancia Y, di proprietà di una pensionata di 66 anni, la vettura rubata, nelle ultime ore, a Canicattì. Delle indagini, dopo essere intervenuti sul posto, si stanno già occupando i carabinieri del Comando compagnia.

La donna, stando a quanto emerge, aveva posteggiato l’utilitaria nei pressi della sua abitazione poco prima delle ore 22. L’indomani mattina, la macchina appunto non c’era più. Inutile ogni tentativo di ritrovarla per la proprietaria e il marito che non hanno potuto far altro che comporre il 112.

Il danno è stato quantificato in circa 3 mila euro. E non è coperto da nessuna polizza assicurativa. I carabinieri, come procedura investigativa esige, si sono già sincerati circa l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza presenti nella zona dove la vettura era stata lasciata. Non filtrano indiscrezioni in merito all’attività investigativa.

