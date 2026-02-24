Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha convalidato l’arresto del ventitreenne di Favara, finito in carcere con le accuse di lesioni personali e oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la scarcerazione dell’indagato, applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, per la firma. Il giovane è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Agrigento nella serata di sabato scorso nei pressi della via Atenea, nei luoghi della movida.

Secondo quanto ricostruito, dopo essere andato in escandescenza, si sarebbe scagliato contro uno degli agenti impegnato nel dispositivo di sicurezza. Il poliziotto, rimasto ferito, è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio dove gli sono stati diagnosticati traumi giudicati guaribili con una prognosi di dieci giorni. Il ventitreenne favarese è stato arrestato mentre un suo amico ventenne anche lui di Favara è stato denunciato a piede libero.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp