Passo avanti per il futuro delle Terme di Sciacca. La Regione Siciliana ha individuato l’operatore economico che ha presentato la proposta ritenuta idonea per avviare il percorso di rilancio dello storico complesso termale della città agrigentina.
A stabilirlo è il decreto firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale Attività produttive, Dario Cartabellotta, nell’ambito dell’avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricerca di soggetti interessati a un partenariato pubblico-privato per la progettazione, l’esecuzione dei lavori e la gestione delle terme, insieme alla relativa concessione mineraria.
La proposta che sarà adesso sottoposta alla fase di valutazione è quella presentata dalla Rti Terme di Saturnia S.p.A.. Si chiude così la prima fase dell’iter amministrativo dedicato alla riqualificazione delle Terme di Sciacca, struttura simbolo del turismo termale siciliano da anni in attesa di rilancio.
Adesso si entrerà nella fase successiva con la nomina della Commissione incaricata delle valutazioni tecniche e degli adempimenti previsti dalla procedura. Un passaggio ritenuto decisivo per verificare contenuti, sostenibilità e prospettive del progetto presentato.
Il rilancio delle Terme di Sciacca rappresenta uno dei dossier più attesi per il territorio agrigentino, con l’obiettivo di restituire alla città un’infrastruttura strategica per il turismo, l’economia e l’occupazione.
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