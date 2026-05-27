Ballottaggi, La Vardera rilancia Controcorrente: “Nessun accordo”. Ad Agrigento riflessioni sugli equilibri della futura giunta Sodano

PALERMO – “Non faremo accordi con nessuno se non con le comunità”. Il leader di Ismaele La Vardera sceglie la linea della chiusura alle alleanze tradizionali in vista dei ballottaggi delle amministrative siciliane e rilancia il ruolo di Controcorrente come “locomotiva del campo alternativo a Schifani”.

Nel corso di una conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana, La Vardera ha rivendicato il risultato ottenuto dal movimento a poco più di un anno dalla nascita politica, indicando come “eroi” i tre candidati sindaci approdati al secondo turno: Michele Sodano ad Agrigento, Serafino Arena a Ispica e Giuseppe Gullotta a Bronte.

“Mentre parliamo ci sono riunioni grosse convocate da Schifani per rimettere insieme pezzi del centrodestra – ha detto La Vardera –. Noi siamo da soli contro tutti. Più si mettono insieme, meno voti prenderanno”.

Nel corso dell’incontro con la stampa è intervenuto anche Sodano, che ha parlato di “energia liberatrice” generata dalla campagna elettorale ad Agrigento: “Abbiamo riportato al voto tanti cittadini che probabilmente non sarebbero andati alle urne. Controcorrente è riuscita a riaccendere la voglia e la speranza di fare politica, soprattutto nei giovani”.

Parole che confermano come, nel campo progressista agrigentino, il peso politico di Controcorrente sia oggi uno degli elementi centrali della partita del ballottaggio. Non soltanto sul piano elettorale, ma anche nella futura costruzione degli equilibri amministrativi.

Già durante la campagna elettorale era emersa infatti l’indicazione politica secondo cui i candidati eletti nella lista Controcorrente e già designati assessori avrebbero lasciato il posto in Consiglio comunale ai primi dei non eletti, consentendo così lo scorrimento della lista e ampliando la rappresentanza del movimento nell’aula consiliare.

Uno schema che potrebbe adesso incidere direttamente anche sulla composizione dell’eventuale giunta guidata da Sodano. Per gli altri assessori designati, infatti, non sono esclusi ritocchi e riequilibri politici alla luce del risultato ottenuto dalle varie componenti della coalizione. La riflessione interna riguarda soprattutto il peso reale che ciascuna forza avrebbe avuto nel raggiungimento del ballottaggio e il contributo elettorale concretamente portato alla coalizione.

Dietro le dichiarazioni ufficiali, dunque, si muove già il confronto sugli assetti futuri. E ad Agrigento, dove il secondo turno si annuncia decisivo, il tema degli equilibri politici e delle rappresentanze potrebbe diventare uno degli snodi più delicati delle prossime settimane. Leggi anche: Ballottaggio, Di Rosa conferma il dialogo con Alonge: “Mi ha proposto la vicesindacatura”

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp