Si entra nella fase decisiva per la riapertura delle Terme di Sciacca. Entro circa un mese e mezzo verrà stabilito l’interesse pubblico, poi sarà la commissione a scegliere il progetto migliore. Al centro della partita ci sono due società, entrambe con esperienza nel settore turistico e termale.

La prima è Terme di Saturnia Spa, realtà tra le più note in Italia nel comparto benessere, con sede in Toscana. Il gruppo vanta un giro d’affari importante e una solida esperienza nella gestione di complessi termali di alto livello. A guidarla è Massimo Caputi, manager con un profilo consolidato nel settore immobiliare e turistico, già coinvolto in progetti di valorizzazione delle terme siciliane.

La seconda è la Massinelli & Partners Consulting Srl, società di consulenza strategica con sede a Milano. Opera nello sviluppo di imprese e progetti, con competenze trasversali anche nel settore turistico. Il fondatore, Marcello Massinelli, ha costruito un percorso imprenditoriale che punta su innovazione e pianificazione, con numeri in crescita negli ultimi anni.

Entrambe le proposte prevedono il coinvolgimento di cordate imprenditoriali e la presenza di operatori del settore termale, alberghiero e del benessere, con requisiti economici significativi.

Adesso la palla passa alla Regione: entro 45 giorni dovrà essere verificato l’interesse pubblico, primo passo verso una scelta attesa da anni per il rilancio delle Terme di Sciacca.

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