Ripresa degli allenamenti questo mercoledì per l’Akragas. Dopo la vittoria interna contro il Qal’Alt, con un sonoro 4-0, mister Sebi Catania ha concesso un giorno in più ai ragazzi.

«Riprendiamo la preparazione – ha detto il mister – come da programma e non ci fermeremo più fino alla sfida del 22 aprile di Coppa Italia». In mezzo c’è la trasferta di campionato di domenica 19 aprile, alle 16:30, a Serradifalco.

«L’urna di Coppa ci ha messo di fronte il Priolo. Incontriamo una squadra che conosciamo, che ha vinto il campionato nel nostro girone facendo bene, ma posso dire che tutte e quattro sono squadre di valore importante, perché non si arriva in semifinale per caso. Ritengo che, qualunque squadra ci fossimo trovati di fronte, il copione non cambia. Sono tutte partite difficili che affronteremo nella consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti ad armi pari, con la stessa unità e rispetto che ci hanno contraddistinto fino adesso».

Coppa Italia Promozione: Ecco gli incroci, cosa aspettarsi.

Lunedì mattina nella sede del Comitato Regionale della Lega Nazionali Dilettanti (LND), si è tenuto il sorteggio per le semifinali della Coppa Italia Promozione, che vede l’Akragas Slp riaffrontare il Priolo F.C. ormai vincitrice del Campionato Girone D.

La gara d’andata è prevista il 22 aprile al “Totò Russo” di Aragona, mentre il ritorno si giocherà allo stadio “Simoncini”, con data da definire.

Per l’Akragas la Coppa Italia non e solo un sogno, ma un qualcosa di realmente raggiungibile, oltre ad aggiungere un trofeo alla bacheca, la vittoria della competizione, comporterebbe la promozione diretta in Eccellenza.

Tra una settimana, si preannunciano due confronti, ricche di emozioni, con l’Akragas che, nonostante il tentativo di riacciuffare la squadra siracusana in campionato, e chiamata a dare il massimo per coronare il percorso costruito fin qui.

Non solo Akragas-Priolo: l’altra semifinale sarà Santa Venerina-Partinico, con la gara d’andata fissata il 22 aprile.

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