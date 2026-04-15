Un incendio è scoppiato in un’abitazione di contrada Rocca, in un rione balneare di Licata. Sono stati alcuni residente della zona a lanciare l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo.

Non si registrano feriti. I poliziotti del Commissariato cittadino hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e accertare le cause dell’incendio. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

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