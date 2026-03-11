Da tempo non era più impiegato come addetto alle pulizie del verde pubblico cittadino. E ce l’aveva con il sindaco, Stefano Castellino – a suo dire – di non averlo più chiamato. Appena dentro il Comune di Palma di Montechiaro se l’è presa anche con gli impiegati comunali e a un certo punto, ha danneggiato computer, monitor, stampanti e la porta di un ufficio.

Poi ha tentato di aggredire con un coltello il comandante della polizia locale, nel frattempo intervenuto, minacciandolo di morte.

Ad accorrere a Palazzo degli Scolopi sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino. Protagonista del fattaccio un trentanovenne palmese, arrestato in flagranza di reato per danneggiamento, porto di oggetti atti a offendere, violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale. L’indagato dopo le formalità di rito è stato portato in carcere.

