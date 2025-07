Tenute Cuffaro porta Agrigento sul podio del vino internazionale: oro e argento nei concorsi mondiali

AGRIGENTO – Un successo che profuma di Sicilia e di eccellenza enologica. Le Tenute Cuffaro, guidate da Rosario Cuffaro, hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, portando in alto il nome di Agrigento nelle più importanti rassegne vitivinicole del mondo. L’azienda ha infatti conquistato due medaglie d’oro e una d’argento al Concours Mondial de Bruxelles 2025, considerato il “Campionato del Mondo del vino”.

In particolare, il vino Filippo II Bianco 2019 ha ricevuto la medaglia d’oro, così come il Saru DOC Sicilia 2022, già premiato anche al XXIII Concorso Enologico Internazionale Città del Vino con oro e premio speciale “Città del Bio”. Un altro riconoscimento importante è la medaglia d’argento per il Saru Rosso 2022, a conferma dell’elevata qualità complessiva della produzione.

Alla cerimonia conclusiva del concorso delle Città del Vino a Siena, il Comune di Agrigento è stato ufficialmente premiato dall’Associazione Nazionale Città del Vino per i risultati straordinari ottenuti dall’azienda agricola del suo territorio. Un riconoscimento che lega il successo enologico all’identità territoriale, rafforzando l’immagine della provincia come culla di sapori autentici e produzioni di altissima qualità.

Ieri, durante un incontro istituzionale alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Rosario Cuffaro ha rappresentato con orgoglio la realtà delle imprese agricole siciliane che puntano su innovazione, sostenibilità e legame con la tradizione. Un’occasione importante per sottolineare quanto il vino possa essere volano di cultura e sviluppo.

“Questi premi sono il frutto di passione, dedizione e rispetto per la terra. È un onore portare un po’ di Agrigento nel mondo”, ha dichiarato Rosario Cuffaro al termine della premiazione.

Una pagina d’oro per il vino agrigentino, che oggi più che mai sa farsi ambasciatore di eccellenza nel panorama internazionale.

