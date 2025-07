C’è una sola vittima nell’incidente stradale sulla statale 410 alle porte dell’abitato di Naro. L’Anas, alle 13, con una nota ufficiale ha rettificato quanto aveva comunicato alle 10,25 quando aveva fatto sapere dell’aggravamento del bilancio con una seconda persona morta. A scontrarsi una Golf Volkswagen con a bordo 4 cittadini rumeni (un uomo e tre donne), e una Fiat Punto condotta da un 24enne di Naro che viaggiava da solo. L’unica vittima è Catalin Arginit, 49 anni, residente a Canicattì, morto sul colpo dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto che si è ribaltata dopo l’impatto con l’altra vettura. Altre quattro persone sono rimaste ferite.

Una 61enne e una 57enne, si trovano ricoverate in gravissime condizioni, rispettivamente negli ospedali Sant’Elia di Caltanissetta e Giovanni Paolo II di Sciacca. La più giovane, in particolare, ha già subito l’asportazione della milza. Insieme a loro vi era anche un’altra donna, una 49 anni ricoverata all’ospedale di Licata nel reparto di Ortopedia. Ha riportato la frattura del polso e non è in pericolo di vita. Il 24enne narese è stato trasferito con l’elisoccorso al presidio ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta dove gli sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118i. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa quattro ore.

