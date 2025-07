AGRIGENTO – Il sindaco Francesco Miccichè si posiziona al 35º posto nella classifica nazionale del Governance Poll 2025, l’indagine annuale curata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che misura il consenso dei primi cittadini nei capoluoghi italiani. Un risultato che, al netto di un lieve calo rispetto alla percentuale ottenuta al momento dell’elezione, conferma una fiducia diffusa tra la cittadinanza e proietta Agrigento nella parte alta della classifica nazionale.

Miccichè raccoglie oggi il 51,5% dei consensi, con una flessione contenuta di 1,4 punti rispetto al giorno del voto. Un dato che lo colloca ben al di sopra della soglia del 50% – considerata una linea di galleggiamento positiva – e lo inserisce nel gruppo dei sindaci “promossi” dai cittadini. La classifica, guidata dal sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, premia le amministrazioni percepite come efficienti e vicine ai bisogni del territorio.

Il risultato di Miccichè assume un significato ancora più rilevante se si considera che la città è al centro di un anno speciale: quello di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, un appuntamento che sta portando maggiore visibilità, investimenti e un notevole impegno amministrativo.

In un panorama dove sei degli ultimi dieci sindaci in classifica sono del Sud, il posizionamento di Agrigento rompe uno schema e suggerisce una crescente fiducia nei confronti dell’operato dell’amministrazione comunale.

Miccichè commenta con sobrietà il risultato: “Un incoraggiamento a proseguire nel lavoro quotidiano, tra le difficoltà ma anche tra le tante opportunità che Agrigento oggi può cogliere. Ringrazio i cittadini per la fiducia e continuo a lavorare per non deluderli”.

L’indagine Noto conferma così una Agrigento in crescita, più consapevole del proprio ruolo nel contesto nazionale, e con un sindaco che – numeri alla mano – mantiene saldo il timone.

