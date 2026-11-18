L’ha strattonata con violenza sotto casa per strapparle la borsa a tracolla, ma non aveva fatto i conti con il coraggio di una novantenne che, urlando aiuto, lo ha costretto a scappare a mani vuote.

È accaduto a Santa Margherita Belìce, dove una pensionata ha sventato un tentativo di scippo oppone­ndo una ferma resistenza a un giovane sconosciuto che l’aveva avvicinata improvvisamente.

Superato lo choc, l’anziana si è recata dai carabinieri per formalizzare la denuncia e fornire una descrizione dell’aggressore. I militari hanno avviato le indagini passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificarlo

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp