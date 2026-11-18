Una pesante lastra di ferro gli ha tranciato di netto un dito della mano durante il normale turno di lavoro. È la corsa contro il tempo scattata in un’azienda del comprensorio licatese per salvare l’arto a un operaio agrigentino di quarant’anni. Determinante la lucidità di chi ha prestato i primi soccorsi, recuperando immediatamente la falange recisa per riporla in un contenitore refrigerato.

Portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata per bloccare l’emorragia, il lavoratore è stato trasferito a Palermo in un reparto di microchirurgia della mano, dove i medici valuteranno l’intervento d’urgenza. Sul fronte investigativo, sono già stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

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