Ignoti hanno preso di mira un impianto fotovoltaico in costruzione in contrada Agnellaro, nelle campagne di Aragona, rubando cavi di rame e danneggiando pesantemente le apparecchiature elettriche.

A sporgere denuncia ai carabinieri della locale Stazione è stato Giuseppe Pendolino — sindaco di Aragona e presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento — in qualità di rappresentante della società proprietaria del terreno.

Secondo la ricostruzione, i ladri hanno tagliato la recinzione del cantiere e forzato due cabine di trasformazione, tranciando i cavi e devastando i quadri elettrici.

Il danno ammonta a circa 40.000 euro e non è coperto da assicurazione. I carabinieri hanno avviato le indagini, rese però difficili dall’assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.

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