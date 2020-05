Tentato omicidio fra vicine di casa, indagata resta ai domiciliari

Resta agli arresti domiciliari Stella Marcella De Caro, 43enne di Licata, accusata di aver accoltellato E.C.A., 44enne, sua sua vicina di casa. Il giudice Gip del Tribunale di Agrigento, ha convalidato l’arresto della donna, ed ha applicato alla stessa la misura cautelare degli arresti domiciliari, con prescrizioni. E’ indagata per tentato omicidio, lesioni personali aggravate, e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’arresto della donna, negli scorsi giorni, da parte dei poliziotti del Commissariato di Licata, diretti dal commissario capo Sonia Zicari.

La Questura di Agrigento ha ricostruito quanto è avvenuto lo scorso martedì, nel corso della lite, tra le due donne. Teatro del fatto via Don Carmelo di Bartolo. Qui quel giorno si è portata la polizia di Stato, poiché era stato segnalato un accoltellamento. La 44enne è stata subito soccorsa e trasportata, con un’autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. E’ stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Poi le condizioni cliniche, nei giorni successivi al fatto, si sono aggravate al punto da necessitare il trasferimento in emergenza all’ospedale “Civico” di Palermo. Si trova in prognosi riservata.

Gli agenti hanno appurato che al culmine della lite, per questioni personali e di vicinato, De Caro, con un coltello, ha colpito la vicina indirizzando il colpo in profondità nella regione addominale. I poliziotti hanno, naturalmente, fatto più ricognizioni e sono state recuperate due armi da taglio e punta, con lama seghettata e manico in legno ed un giravite di colore nero. Entrambe sarebbero state nella materiale disponibilità dell’indagata. Una delle quali è stata usata verosimilmente per accanirsi contro la vicina. Le armi sono state sequestrate.