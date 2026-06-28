E’ stata contattata telefonicamente da un uomo che fingendo di essere il nipote le ha chiesto di raccogliere soldi e gioielli per consegnarli ai carabinieri che, da lì a poco, sarebbero passati a ritirare tutto, sostenendo che i genitori si trovavano in caserma per far fronte a non meglio precisate spese.

Questo l’ultimo tentativo di truffa ad un’anziana. La vittima è una pensionata di 81 anni di Sciacca. Il colpo, per fortuna, è fallito. Proprio mentre la conversazione era ancora in corso, nell’abitazione della pensionata è entrata la nuora, ossia la madre del sedicente nipote.

L’anziana ha capito il raggiro e ha interrotto immediatamente la conversazione. Poi si è recata alla Stazione dei carabinieri di Sciacca per denunciare il tentativo di truffa. E i militari hanno avviato le indagini per risalire all’identità del truffatore.

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