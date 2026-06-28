La prima serata di “Naro – Borgo dei Sapori” si è conclusa con un successo straordinario, celebrando le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni della Sicilia nel cuore della città. Via Dante si è trasformata in un vivace percorso di sapori, colori e socialità, attirando centinaia di visitatori che hanno affollato gli stand per degustare le specialità della tradizione siciliana, preparate con passione e ingredienti del territorio.

L’atmosfera di festa, arricchita da musica, sorrisi e momenti di convivialità, ha reso la serata un’occasione speciale per cittadini e visitatori, rafforzando ancora una volta il grande fascino dell’evento.

L’ampia partecipazione del pubblico rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto da We Naro Aps, dagli espositori e da tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo il patrimonio culturale e gastronomico di Naro.

L’appuntamento, però, non è ancora finito. Vi aspettiamo domani sera per il gran finale di “Naro – Borgo dei Sapori”, con un’altra serata all’insegna del gusto, della tradizione e del divertimento. Un’ultima occasione per vivere insieme un’esperienza unica e lasciarsi conquistare dai sapori autentici della nostra Sicilia.

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