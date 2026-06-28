Nel giorno della nascita del grande drammaturgo, presentata la prima edizione della rassegna che porterà in scena sei nuove opere ispirate alle sue novelle. Lo spettacolo vincitore entrerà nella stagione teatrale 2026/2027

AGRIGENTO – Nel giorno in cui Agrigento celebra il 159° anniversario della nascita di Luigi Pirandello, la città guarda al futuro del teatro. La Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi, in collaborazione con il Comune di Agrigento, ha annunciato la nascita del Pirandello Fringe Festival, una nuova rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea che debutterà venerdì 17 e sabato 18 luglio tra il cortile del Teatro Pirandello e la Cappella di Santa Sofia.

Non una semplice manifestazione estiva, ma un progetto culturale destinato a diventare un laboratorio permanente di talenti, capace di mettere in dialogo il patrimonio pirandelliano con la creatività delle nuove generazioni.

Il Festival rappresenta infatti il naturale sviluppo del laboratorio di scrittura teatrale “Cinque novelle in cerca di palco”, diretto dallo scrittore e drammaturgo Ottavio Cappellani sotto la direzione artistica di Roberta Torre. Un percorso formativo nato dalla collaborazione tra il Teatro Stabile di Catania, il quotidiano La Sicilia e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento dell’Università di Palermo, che ha coinvolto giovani autori chiamati a reinterpretare in chiave contemporanea le celebri novelle di Pirandello.

Da quel lavoro sono nate le sei opere che saranno presentate durante il Festival.

Le due serate inizieranno alle 20.45 e proporranno tre spettacoli per sera, della durata di circa venti minuti ciascuno. Il pubblico sarà accompagnato in un percorso itinerante tra il cortile del Teatro Pirandello e la Cappella di Santa Sofia, vivendo un’esperienza ravvicinata con gli artisti e gli spazi scenici. L’ingresso sarà gratuito, fino al raggiungimento della capienza disponibile.

Uno degli elementi più significativi della manifestazione sarà la Giuria Popolare, chiamata a scegliere lo spettacolo vincitore. L’opera premiata sarà poi sviluppata nella sua versione completa e inserita nel cartellone della Stagione Teatrale 2026/2027 del Teatro Pirandello, offrendo così un’importante occasione di crescita professionale agli autori e alle compagnie coinvolte.

A seguire le prove e l’allestimento degli spettacoli sarà il tutor regista Simone Luglio, mentre l’organizzazione del Festival nasce dalla sinergia tra la Fondazione Teatro Pirandello e il Comune di Agrigento, che ha messo a disposizione gli spazi cittadini per ospitare la manifestazione.

«Celebrare Pirandello nel giorno della sua nascita dando voce ai nuovi autori è il modo più autentico per onorarne l’eredità», sottolineano congiuntamente la Fondazione Teatro Pirandello e il Comune di Agrigento. «Il Fringe è un ponte tra la grande tradizione drammaturgica della nostra città e le nuove generazioni di artisti, e conferma Agrigento come luogo vivo di creazione teatrale».

Il Pirandello Fringe Festival si propone così di diventare uno degli appuntamenti più innovativi dell’estate culturale agrigentina, trasformando il centro storico in un palcoscenico diffuso dove il teatro nasce, cresce e incontra il pubblico nel nome del più illustre drammaturgo siciliano.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp