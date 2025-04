Negli ultimi giorni a Cammarata si sono verificati tentativi di truffa ai danni di persone anziane. I truffatori si spacciano telefonicamente per Carabinieri o altri rappresentanti delle forze dell’ordine, chiedendo soldi con scuse come incidenti o problemi legali di parenti. Non fidatevi”. A lanciare l’allarme sui social è il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane.

I veri Carabinieri non chiedono mai soldi per telefono. Non aprite la porta a sconosciuti, anche se dicono di essere amici o parenti. In caso di dubbi, chiamate subito il 112 o parlatene con un familiare di fiducia. Aiutiamo i nostri anziani: parliamo con genitori, nonni e vicini per metterli in guardia. La prevenzione parte dall’informazione”.

