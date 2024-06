Il “modus operandi” è grosso modo sempre lo stesso. È stata contattata telefonicamente da un finto maresciallo dei carabinieri che le ha detto di consegnare la somma in contanti di 7mila euro e diversi monili d’oro ad un avvocato che si sarebbe presentato alla porta d’ingresso della sua abitazione al fine di evitare conseguenze giudiziarie per la propria figlia che, poco prima, aveva causato un grave incidente stradale.

Una pensionata agrigentina di 85 anni, non ha creduto a una sola parola e, dopo aver chiuso di colpo la chiamata, ha telefonato alla propria figlia. Le due hanno capito che qualcuno aveva provato a truffare l’anziana. Questa volta, e per sua fortuna, la vittima di turno non ha abboccato e il piano dei malviventi è fallito.

Madre e figlia non hanno potuto fare altro che bussare al portone della caserma dell’Arma e hanno sporto denuncia – querela, contro ignoti, per il reato di tentata truffa. Dell’accaduto è stata notiziata la Procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili.