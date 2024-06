Seggi riaperti questa mattina per le elezioni Europee e per le amministrative in sei Comuni dell’Agrigentino. In provincia di Agrigento sono stati 7.320, pari 16,27% dei 45.004 aventi diritto, gli elettori che alle ore 23 di sabato si sono recati alle urne per le amministrative. Per le Europee, l’affluenza, in tutti i Comuni dell’Agrigentino, è stata invece del 9,56%

Per le comunali l’affluenza maggiore, il 21,31%, si è registrata a Campobello di Licata, segue il il 18,32% di Caltabellotta. Ad Agrigento per le Europee ha votato l’8,80%; ancora più bassa l’affluenza a Favara: 7,15%. Oggi, domenica 9 giugno, urne aperte, dalle 7 alle 23. L’elettore dovrà portare con sé la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità.

Lo spoglio dei voti per le elezioni avverrà domani, lunedì 10 giugno, a partire dalle ore 14.