L’intervento immediato dei passanti ha impedito una rapina al Viale della Vittoria ad Agrigento. Il bandito è fuggito a mani vuote. Tutto quanto si è verificato l’altra mattina. Un ragazzo a volto scoperto, ha avvicinato, minacciato e strattonato una donna, intimandole di consegnare la borsa. La vittima ha reagito, e urlando ha attirato l’attenzione dei passanti, che non si sono girati dall’altra parte. Sono intervenuti e hanno costretto il malvivente a darsi alla fuga. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti che, a seguito della segnalazione al 112, si sono messi all’opera per rintracciare l’autore della tentata rapina.

Al vaglio degli investigatori, coordinati dalla Procura di Agrigento, ci sono diversi elementi che potrebbero rivelarsi utili. Gli agenti stanno inoltre verificando se si tratti dello stesso individuo che, tra la vigilia e il giorno di Natale, avrebbe messo a segno due rapine ai danni di pensionate: una avvenuta a Cannatello, dove una 74enne è stata scippata del portafogli, e un’altra al Villaggio Peruzzo ai danni di una 77enne. In quest’ultimo episodio il rapinatore sarebbe stato intercettato dalla polizia e, dopo un inseguimento terminato a Piano Sanzo, avrebbe abbandonato l’auto coinvolta in un incidente dandosi alla fuga a piedi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp