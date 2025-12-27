Ignoti ladri hanno approfittato delle festività natalizie e della momentanea assenza del proprietario per entrare in azione e svaligiare l’abitazione di un pensionato di Agrigento settantottenne. E’ successo, in pieno giorno, al terzo piano di un condominio nel quartiere di Fontanelle. I ladri, una volta dentro, hanno messo a soqquadro le stanze riuscendo a trovare e a portare via diversi oggetti in oro. Il bottino sarebbe ingente: da una prima stima si parla di circa 10 mila euro.

C’è il sospetto che sarebbe stata utilizzata la cosiddetta “chiave bulgara”, uno strumento in grado di aprire serrature anche blindate senza lasciare tracce. Nel sopralluogo di rito da parte dei poliziotti della sezione Volanti, infatti, non sono state trovate tracce di effrazioni da scasso sulla porta d’ingresso. Inoltre è verosimile che i ladri conoscessero molto bene le abitudini dell’anziano padrone di casa.

Non ci sarebbero testimoni e nessuno avrebbe notato movimenti sospetti nel palazzo. Gli agenti hanno avviato le indagini.

