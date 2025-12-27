Tutto è pronto per il “Galà dello Sport e del Terzo Settore Asi 2025”, l’appuntamento annuale promosso dal Comitato Provinciale Asi di Agrigento con il patrocinio del Comitato regionale Sicilia. La cerimonia si svolgerà domenica 28 dicembre alle ore 16 al Teatro Popolare Samonà di Sciacca e rappresenterà un momento di riconoscimento per società, atleti e dirigenti che si sono distinti nelle attività sportive, culturali e sociali dell’ultimo anno.

Asi – Associazioni Sportive e Sociali Italiane – è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e da Sport e Salute, che riunisce associazioni dilettantistiche, società sportive e realtà del Terzo Settore impegnate nella diffusione dello sport e nella promozione sociale.

Il Comitato provinciale, guidato da Mario Cucchiara, nel 2025 ha registrato una partecipazione particolarmente significativa alle iniziative organizzate, confermando la vitalità delle associazioni affiliate e la volontà condivisa di valorizzare lo sport come strumento di crescita culturale e comunitaria. L’edizione 2025, condotta da Giuseppe Recca, segna il momento conclusivo di una stagione intensa, caratterizzata da numerose manifestazioni sportive e appuntamenti culturali che hanno coinvolto diverse realtà del territorio.

Nel corso della serata saranno premiati atleti, dirigenti e società Asi, insieme ai riconoscimenti speciali esterni “Cultura & Sport”, “Atleta dell’anno” e “Società dell’anno”, destinati a personalità che si sono distinte per impegno, risultati e contributo alla comunità.

