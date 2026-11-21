Si chiude con tre condanne definitive e un rinvio in Corte d’appello il capitolo giudiziario legato a un episodio di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso avvenuto nella Valle del Belice. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle difese, confermando di fatto la sentenza emessa in secondo grado.

Diventa così definitiva la pena a 2 anni e 6 mesi di reclusione per Pietro Campo, di Santa Margherita Belice, ritenuto dagli inquirenti per anni ai vertici di Cosa nostra agrigentina. Confermate anche le condanne a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni per Giuseppe Alesi e a 1 anno e 4 mesi per il menfitano Tommaso Gulotta.

Diversa la decisione dei giudici ermellini per la posizione di Vito Bucceri, originario di Menfi e oggi collaboratore di giustizia: per lui la Cassazione ha disposto l’annullamento della condanna a otto mesi di reclusione con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello, che dovrà ora riesaminare la posizione alla luce dell’attenuante legata alla sua collaborazione con gli inquirenti.

La vicenda giudiziaria nasce nel 2015 dalla denuncia coraggiosa di un imprenditore originario di Castelvetrano ed era successivamente confluita negli atti della più ampia operazione antimafia “Opuntia”, che aveva colpito le cosche attive tra i comuni di Menfi e Santa Margherita Belice.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa e confermato nei gradi di giudizio, i quattro imputati avrebbero esercitato pesanti pressioni sull’imprenditore per costringerlo a rassegnare le dimissioni da una società attiva nel settore dei carburanti, obbligandolo contestualmente a rinunciare agli stipendi maturati, agli arretrati e ai benefici economici legati a un infortunio sul lavoro che aveva subito.

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