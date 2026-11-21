Un gesto concreto per tutelare la salute e il futuro dei più piccoli. Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo l’iniziativa “Occhio al Bimbo”, la campagna di prevenzione visiva gratuita promossa dal Lions Club Canicattì Castel Bonanno presso la Scuola dell’Infanzia “Don Milani”.

L’appuntamento, rivolto agli alunni delle ultime classi del plesso, è stato scelto non a caso in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, trasformando una ricorrenza simbolica in un’azione pratica sul territorio.

A effettuare gli esami specialistici è stata l’ortottista Giorgia Taibbi, che ha accolto e visitato i giovani studenti con grande delicatezza e competenza. La buona riuscita della giornata è stata favorita dalla stretta collaborazione con il personale della scuola: la responsabile del plesso, Giusy Consiglio, e gli insegnanti hanno accompagnato i bambini durante i controlli, creando un’atmosfera tranquilla e collaborativa.

Piena soddisfazione è stata espressa dalla presidente del Lions Club Canicattì Castel Bonanno, Teresa Monaca, che ha sottolineato il valore sociale del progetto: «Abbiamo voluto realizzare questo importante screening proprio il 20 novembre per dare un segno tangibile di quanto il nostro Club sia vicino e sensibile ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione. Il nostro obiettivo è garantire, oggi e sempre, il diritto alla salute, a partire proprio dai più piccoli».

La presidente ha poi voluto ringraziare chi ha reso possibile l’evento: «Rivolgo un sentito ringraziamento a Emilia Guadagnino, Presidente del Comitato Screening di Club, per la perfetta organizzazione di tutte le fasi preliminari e attuative del progetto. Un particolare segno di riconoscenza va inoltre al dirigente scolastico dell’istituto, il professor Ivan Capucci, e alla Vicaria Delviana Mancuso, per aver rinnovato con entusiasmo la collaborazione con il Club Castel Bonanno, dimostrando una spiccata sensibilità verso le tematiche della prevenzione».

Il service “Occhio al Bimbo” conferma l’impegno costante dei Lions nel promuovere la diagnosi precoce dei difetti visivi in età pediatrica, un passaggio fondamentale per garantire ai bambini una crescita serena e prevenire eventuali difficoltà nell’apprendimento scolastico.

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