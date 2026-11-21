Svolta nella lunga battaglia legale sull’impianto di trattamento dei rifiuti organici progettato a Montallegro. Con una sentenza dello scorso 4 novembre, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha sospeso il giudizio, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale. Al centro del contenzioso tra il Comune di Montallegro (difeso dall’avvocato Girolamo Rubino nella foto) e la società Catanzaro Costruzioni S.r.l. c’era il calcolo della distanza minima di tre chilometri dalle abitazioni.

Il TAR di Palermo aveva già annullato le autorizzazioni regionali basandosi su una perizia dell’Università “Kore” di Enna, che aveva rilevato la violazione del limite partendo dalla recinzione dell’area di deposito del compost.

In appello, l’azienda aveva sostenuto che il compost, in quanto prodotto finito, non dovesse rientrare nel perimetro di misurazione. Il CGA ha però respinto questa tesi: richiamando il principio di precauzione e la tutela della salute pubblica, i giudici hanno confermato che il calcolo deve partire necessariamente dalla recinzione esterna dell’intero sito.

Nonostante questo punto a favore del Comune – che dal 2017 si oppone al progetto per la vicinanza a case, boschi e a una discarica già attiva – la partita resta aperta. Il CGA ha infatti sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della legge regionale n. 9 del 2010: poiché la Costituzione riserva allo Stato la tutela dell’ambiente, una legge regionale potrebbe non avere il potere di fissare in astratto distanze minime dai centri abitati. Per l’esito definitivo bisognerà quindi attendere la decisione della Consulta.

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