Inflitta la condanna a 11 mesi di reclusione per minacce e tentata estorsione ad un venditore ambulante di nazionalità marocchina. Lo ha disposto il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, nei confronti di un quarantacinquenne saccense.

La vicenda risale al 2023. L’imputato, secondo quanto ricostruito, avrebbe minacciato l’ambulante e avanzato una richiesta di 500 euro per permettergli di poter stare in uno spazio della Perriera con la sua bancarella. La difesa aveva chiesto l’assoluzione.

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