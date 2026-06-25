Ha chiesto un aiuto per portare la frutta in casa e ricompensarlo dopo aver visto lo stato di indigenza. Ma l’uomo dopo un po’ le ha scippato la collana che indossava al collo. Protagonisti di questa vicenda sono una donna di Licata e un 53enne di nazionalità marocchina.

Il balordo è stato rintracciato e denunciato poco dopo dai poliziotti del locale Commissariato per l’ipotesi di reato di furto.

La donna, secondo quanto ricostruito, avrebbe notato il 53enne nei pressi della sua abitazione e gli ha chiesto un aiuto per portare la frutta in casa con l’intento anche di ricompensarlo. L’uomo, tuttavia, ha ben pensato di derubarla.

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