Una rissa è avvenuta ieri notte, nel centro di Agrigento, nei pressi di Porta di Ponte e via Atenea. Due gruppi di immigrati se le sono date di santa ragione per motivi ancora non del tutto chiari.

I protagonisti hanno dato vita ad una zuffa, anche con un pericoloso lancio di bottiglie. Diversi avventori dei locali della movida, impauriti, si sono dileguati dopo aver assistito alla scena. A lanciare l’allarme al 112 è stato il titolare di un bar della zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i poliziotti ma degli esagitati nessuna traccia. Due persone, un uomo e una donna con regolare permesso di soggiorno, sono stati fermati e identificati. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza che insistono nella zona.

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