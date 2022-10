Tentata estorsione a imprenditori, LiberoFuturo: “Insieme possiamo sconfiggere le prepotenze mafiose”

Tentata estorsione a imprenditori, interviene l’associazione antiraket, LiberoFuturo. “Non è la prima volta che nostri imprenditori subiscano richieste estorsive e intimidazioni più o meno gravi – si legge in una nota- ma ogni volta hanno subito sporto denuncia. In ques’ultima vicenda, grazie ai titolari della Società I.CO.S servizi ambientali e della ISEDA srl, in arresto sono finiti in tre e noi speriamo che in tanti prendano esempio dai nostri colleghi respingendo ogni tipo di imposizione, non lasciandosi intimorire dalle minacce e denunciando l’accaduto alle Forze dell’Ordine. Pertanto, diciamo a tutti coloro che vengono presi di mira dagli estortori di affidarsi alle Forze dell’ordine e di contare sul sostegno attivo della nostra associazione. Se saremo in tanti ad opporci alle prepotenze dei mafiosi e dei loro simili potremo rendere più libere le nostre attività da questa grave forma di parassitismo”.