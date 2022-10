Prima vittoria stagionale per il Licata di Pippo Romano che sbanca lo stadio “Falcone e Borsellino” di Paternò con il punteggio di 1-0 e ottiene i primi tre punti in campionato nel girone I di serie d. La vittoria consente alla formazione di Pippo Romano di salire in classifica a quota 5 ed abbandonare le zone “calde”.

Ecco il tabellino.

Paternò (3-5-2): Cappa, Asero (73′ Amorello), Guarnera (10′ Manes), Cervillera, Raucci, Popolo (73′ Zappalà ), Timmoneri (78′ Aquino), Moran Blanco, Fernandez, Saverino, Bamba (64′ Pappalardo). A disp: Coriolano, Deiana Testoni, Chechic, Francinella. All. Giuseppe Pagana.

Licata (3-5-2): Valenti , Vitolo, Cappello (67′ Izco), Mudaeiru, Calaiò, Orlando, Pino, Frisenna (74′ Marcellino), Ficarra (64′ Saito), Rotulo (81′ Cristiani), Minacori (83′ Outtara). A disp. Sienko, Pedalino, Puccio, Rubino. All. Giuseppe Romano.

Arbitro: Marco Ferraro di Roma (Fabrizio Cozza di Paola e Nicolò Presta di Cosenza.

Reti: 50” Minacori.

Note: Circa 500 gli spettatori presenti, tra cui 50 provenienti da Licata. Espulsi Spampinato allenatore dei portieri del Paternò e Coriolano dalla panchina. Ammoniti: Asero, Valenti, Cappello, Frisenna, Saverino. Corner: 6-4. Rec. 3’ e 5’