Il “Toscanini” diventa Conservatorio, La Gaipa: “Meritatissimo Traguardo”

“Meritatissimo il traguardo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera, che è diventato Conservatorio di Musica di Stato” dichiara l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa. “Ciò è avvenuto grazie alla tenacia di chi ha creduto in questo riconoscimento, prima fra tutti la professoressa Mariangela Longo, con la quale la DMO Valle dei Templi – prosegue La Gaipa – ha deciso di condividere il percorso di rilancio, sia nazionale che internazionale, di uno dei pilastri della Cultura del nostro territorio, attraverso la promozione di eventi di grande interesse culturale. Con gli altri enti e le istituzioni che hanno sostenuto il Conservatorio di Ribera siamo certi che la provincia di Agrigento e le eccellenze dell’area della Costa del Mito, che si estende da Selinunte a Gela, potranno proseguire un percorso di crescita rafforzati da questo punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo culturale e per il forte richiamo turistico-culturale dell’area. Un abbinamento inscindibile che caratterizza questa parte della Sicilia: archeologia, mare, natura, letteratura, arte e musica”.