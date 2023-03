Tentano rapina in casa di anziana: è “caccia” ai malviventi

Si sono intrufolati all’interno di un’abitazione di via Purgatorio a Canicattì, ed ha hanno strattonato e immobilizzato la proprietaria, una pensionata ottantacinquenne. Hanno messo tutte le stanze a soqquadro, cercando soldi e oggetti in oro. Non trovando però nulla da portare via, sono fuggiti a mani vuote. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti, nella serata di mercoledì, dalla donna nel suo appartamento.

All’improvviso si è ritrovata davanti due delinquenti, con il volto coperto da cappuccio e mascherina chirurgica, che erano riusciti a penetrare nell’abitazione dopo aver forzato la finestra. I delinquenti l’hanno subito sopraffatta, ed hanno iniziato a rovistare ovunque. Poi resisi conto che non c’era nulla di valore da rubare, sono scappati a gambe levate.

Sul posto, una volta dato l’allarme per la tentata rapina, sono accorsi i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Canicattì. I militari dell’Arma hanno raccolto il racconto della vittima, ed avviato l’attività investigativa per provare ad identificare i due balordi.