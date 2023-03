Pestato a colpi di mazza da baseball: 49enne ferito. Due denunciati

E’ stato aggredito all’interno della sua abitazione, preso a calci e pugni e colpito con una mazza da baseball, e poi lasciato sul pavimento ferito. Un quarantanovenne bracciante agricolo, domiciliato a Castrofilippo, è stato soccorso dai sanitari del 118, e portato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, dove i medici, dopo tutti gli accertamenti del caso e le cure necessarie, gli hanno diagnosticato contusioni e traumi, giudicati guaribili con una prognosi di circa quindici giorni.

Gli autori della selvaggia aggressione, per motivi ancora poco chiari, non l’hanno fatta franca. I carabinieri, a conclusione di una breve attività investigativa, li hanno identificati e rintracciati. Si tratta di padre e figlio, rispettivamente di 49 e 22 anni, residenti a Riesi, entrambi operai. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Devono rispondere delle ipotesi di reato di lesioni personali, minaccia e violazione di domicilio.

I militari dell’Arma continuano ad indagare per cercare di capire cosa effettivamente abbia fatto scatenare quell’aggressione. Sicuramente fra vittima e aggressori vi sarebbero stati dei dissidi. Non è escluso che, nei prossimi giorni, il quarantanovenne possa tornare ad essere ascoltato.