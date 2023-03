Scontro auto e ciclomotore: ferite due quindicenni

Due ragazze quindicenni di Palma di Montechiaro sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in serata nei pressi della località balneare di Marina di Palma. A scontrarsi una Fiat Panda e un ciclomotore. Ad avere la peggio le due giovani che erano a bordo del mezzo a due ruote. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasferito le due ragazze al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo D’Altopasso” di Licata. L’automobilista è rimasto illeso. I carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro hanno0 effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.