Tentano il furto in una tabaccheria a Sant’Angelo Muxaro. Ad agire, nel corso delle ore notturne, sarebbero stati almeno due malviventi. Con l’utilizzo di una scala hanno forzato una finestra laterale, ma per loro sfortuna, prima di intrufolarsi dentro, si è attivato il sistema d’allarme e in fretta e furia sul luogo è accorso il figlio della proprietaria, e a quel punto i delinquenti vistosi scoperti sono scappati a mani vuote.

Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e sul luogo indicato, sono arrivati i carabinieri. Dei malviventi, però, nessuna traccia. Hanno avuto tutto il tempo di guadagnare una via di fuga a bordo di un’utilitaria. La titolare dell’attività commerciale, ha presentato la denuncia, a carico di ignoti. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp