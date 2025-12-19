Sorpreso a rubare un tavolo, quattro sedie e altri arredi esterni di un bar, lasciati sul marciapiede e di proprietà del proprietario dell’attività commerciale. Tutto quanto è successo a Licata dopo l’una della notte. Preso di mira il bar di via Generale Alimondi, in pieno centro urbano.

A finire nei guai è stato un quarantasettenne licatese. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai carabinieri della Compagnia di Licata. Deve rispondere dell’ipotesi di furto. Il quarantasettenne, dalla ricostruzione dei fatti, si è impossessato di quasi tutti gli arredi esterni del bar.

Grazie al tempestivo e immediato intervento dei militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Licata, è stato acciuffato, portato in caserma e denunciato all’Autorità giudiziaria.

