Erano stati fermati dai carabinieri nell’estate di tre anni fa mentre stavano rientrando a Sambuca di Sicilia da una trasferta palermitana. La successiva perquisizione dei carabinieri portò alla scoperta di un involucro contenente quasi 20 grammi di cocaina nella borsa della donna.

Il tribunale di Sciacca ha disposto l’assoluzione nei confronti di quest’ultima, mentre ha condannato il marito Mario Gallina, 49 anni, di Sambuca di Sicilia, a 8 mesi di reclusione. L’uomo si è assunto la paternità dello stupefacente dichiarando che la coniuge non fosse a conoscenza di cosa ci fosse all’intento della busta.

