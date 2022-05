Tentano furto in una gioielleria: banditi in fuga a mani vuote

Ignoti hanno tentato di forzare la porta di ingresso blindata, per mettere a segno un colpo in una gioielleria, nel centro di Racalmuto. Ma qualcosa è andato storto, probabilmente, si è innescato l’allarme, e i malviventi sono andati via a mani vuote. E’ successo durante le ore notturne.

Nel centro di Racalmuto sono accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Canicattì. Dei banditi non c’era però più nessuna traccia. La porta d’ingresso blindata della gioielleria è stata trovata danneggiata, in maniera importante. Il danno, non coperto da assicurazione, è stato quantificato in circa 1.000 euro.

E’ stata informata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per tentato furto.