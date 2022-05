Rinviata “Emporio Sicilia Arte & Natura”

A causa delle avverse condizioni meteo previste nelle giornate di sabato e domenica prossimi, 7 e 8 maggio, rinviata la manifestazione “EMPORIO SICILIA ARTE & NATURA”. Appuntamento a sabato e domenica 14 e 15 maggio prossimi , sempre in piazzale Caos. Una vetrina per valorizzare e promuovere i prodotti Agricoli, enogastronomici e creativi identitari della Sicilia. L’evento, promosso dall’associazione Culturale “Il Cerchio”, Gestore del Parco Letterario “Luigi Pirandello”, è patrocinato dall’Assessorato Regionale All’agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e realizzato in collaborazione con il Comune di Agrigento e gli altri Enti Locali titolari del Parco Letterari.