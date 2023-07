Si sono intrufolati all’interno del supermercato Conad in contrada Carlino e si sono messi subito all’opera per aprire la cassaforte e portare via l’incasso di almeno due giorni di attività. Un tentativo fallito per il provvidenziale arrivo dei metronotte dell’istituto di vigilanza Ancr che, prontamente intervenuti sul posto, hanno messo in fuga i ladri. Ad indagare sul tentato furto i poliziotti del Commissariato cittadino.

Ad insospettire i metronotte era stato il sistema di videosorveglianza del supermercato che ad un certo punto ha smesso di inviare il segnale per un eccessivo intervallo di tempo. I malviventi, infatti, erano riusciti a disattivarlo ma proprio il mancato funzionamento non è passato inosservato.

I delinquenti sarebbero entrati nell’esercizio commerciale creando un buco nel retro dell’edificio, dopo avere rubato da un negozio vicino alcune scale ed attrezzi da lavoro. Durante una primo giro di perlustrazione i metronotte non avevano notato nulla di strano. Ma è stato nel corso di un secondo intervento che invece sono stati notati dei movimenti sospetti. I ladri vistosi scoperti si sono dati alla fuga.