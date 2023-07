AGRIGENTOOGGI.IT, in collaborazione con il Centro Commerciale “Città dei Templi”, premia i vincitori del concorso fotografico “SAN CALOGERO” e “MANDORLO IN FIORE”. L’evento si terrà giovedì 27 Luglio alle 19.30 al Centro Commerciale “Città dei Templi” e vedrà la partecipazione di appassionati di fotografia e amanti della bellezza della nostra città. Il concorso, che ha visto la partecipazione di numerosi talentuosi fotografi, ha avuto come obiettivo quello di catturare l’essenza di due importanti simboli di Agrigento: la festa di San Calogero e la splendida fioritura dei mandorli. Le immagini presentate hanno espresso creatività, sensibilità e una profonda connessione con il territorio. La giuria, composta da esperti del settore e rappresentanti di AGRIGENTOOGGI.IT, ha valutato attentamente tutte le fotografie e ha selezionato con cura i vincitori. Il premio sarà consegnato durante la serata di premiazione, un momento emozionante per celebrare l’arte della fotografia e riconoscere il talento di coloro che hanno saputo cogliere la bellezza di Agrigento. “La fotografia è un potente mezzo per raccontare storie e catturare l’anima di un luogo”, ha dichiarato il portavoce di AGRIGENTOOGGI.IT. “Siamo orgogliosi di premiare i vincitori di questo concorso che hanno saputo interpretare in modo unico i temi proposti. Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti per aver condiviso la loro visione artistica con noi.” L’evento di premiazione rappresenta un’opportunità per riunire gli amanti della fotografia e della cultura locale, creando un momento di condivisione e apprezzamento per la bellezza della nostra città. L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano celebrare l’arte della fotografia e scoprire le straordinarie opere dei talentuosi partecipanti.

