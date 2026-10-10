Tentata rapina, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. Deve rispondere di queste ipotesi di reato il trentasettenne che giovedì pomeriggio ha ferito con una coltellata ad una gamba il dipendente di un supermercato.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasferito nella Casa circondariale di Agrigento. La vittima dell’aggressione, 26 anni, dipendente della Lidl, non è in pericolo di vita.
L’indagato lo ha colpito con una coltellata nel pomeriggio di giovedì per poi consegnarsi ai poliziotti del Commissariato di Canicattì.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp