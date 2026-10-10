I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento hanno dato esecuzione a un provvedimento di respingimento disposto dal questore Tommaso Palumbo, nei confronti di un cittadino di nazionalità egiziana entrato irregolarmente nel territorio nazionale. L’uomo, già entrato in Italia nel 2025 e, in qualità di richiedente asilo, opportunamente collocato presso una struttura di accoglienza dalla quale si era successivamente allontanato arbitrariamente, ha fatto nuovamente ingresso nel territorio nazionale il 29 settembre 2026, attraverso l’isola di Lampedusa, eludendo i controlli di frontiera.

Successivamente, lo straniero è stato rintracciato e preso in carico dalle competenti Autorità per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il provvedimento del Questore, convalidato dal Giudice di Pace di Agrigento, è stato infine eseguito dal personale della Polizia di Stato mediante accompagnamento coattivo alla frontiera con volo da Roma Fiumicino diretto verso il Cairo.

“L’intervento si inserisce nell’ambito della costante attività svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento per il monitoraggio dei flussi migratori e il contrasto dell’immigrazione irregolare, a conferma dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della collettività”, scrive in una nota la Questura agrigentina.

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